Ahmetli'de amcasını bıçaklayan kişi gözaltına alındı

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tartıştığı amcasını bıçaklayan kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alahıdır Mahallesi'nde Hamza P. ye yeğeni Veysel P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Veysel P, amcası Hamza P’yi sol omzundan bıçakladı. Ahmetli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Hamza P, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Amcasını bıçaklayan Veysel P. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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