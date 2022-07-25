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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı tamamlandı

İHA

Temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 2. Oturumu, imar ve diğer ara komisyonların çalışmalarının tamamlanması ve kararların oylanmasıyla tamamlandı.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 2. Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının başında açıklamalarda bulunan Başkanvekili Palabıyık, “Bildiğiniz gibi Manisa merkezin imar planlarının tamamlanması noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle son iki aydır üst üste meclis toplantıları yapıyoruz. Öncelikle siz değerli meclis üyelerimize Manisalı hemşerilerimiz adına teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum” dedi.
Şehitleri anarak konuşmasına devam eden Palabıyık, orman yangınıyla sarsılan Gördes ve Akhisar ilçelerine de geçmiş olsun dileklerini iletti. Palabıyık, şöyle konuştu: “Kahraman ordumuz, bölücü teröristlere karşı yurdumuzda ve sınırlarımız ötesinde operasyonlar yürütüyor. Pençe Kilit operasyon bölgesi başta olmak üzere vatanımızın bütünlüğü için çarpışan ve bu uğurda şehit düşen kahraman evlatlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. 19 Temmuz günü Gördes ilçemizde, dün itibariyle de Akhisar ilçemizde meydana gelen yangınlarda maalesef ormanlık alanlarımız küle döndü. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle söndürme çalışmalarına dahil olduk. Gördes’imize ve Akhisar’ımıza geçmiş olsun diyor, canla başla mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Temennimiz, hepimizi üzen bu yangınların bir daha yaşanmamasıdır.”
Konuşmanın ardından gündem maddeleri oylanarak, karara bağlandı. Tüm maddelerin oylanmasının ardından 9 Ağustos Salı günü, saat 18.00’de toplanmak üzere, birleşime son verildi.

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