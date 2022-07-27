Manisa BBSK sporcusu Eren Karaçor şampiyon oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Atıcılık takımı sporcusu Eren Karaçor, Samsun Bafra’da gerçekleştirilen Ateşli Silahlar Bütün Dallar 15 Temmuz Kupası’nda şampiyon oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan Ateşli Silahlar Bütün Dallar 15 Temmuz Kupası, Samsun Bafra’da başladı. 2029 Temmuz tarihleri arasında Bafra Şehit Mustafa Serin Atış Poligonunda gerçekleştirilecek olan müsabakalara 310 kategoride 400 sporcu katılım sağladı. Manisa BBSK Atıcılık takımı sporcusu Eren Karaçor da mücadele ettiği Genç Erkekler 50 metre yat yarışmasında topladığı 601.9 puanla birinci oldu. Geçtiğimiz yılda aynı kategoride birinci olan Karaçor, başarısını bir kez daha taçlandırmış oldu. Genç Erkekler 50 metre 3x20 pozisyon atışında 543 puan toplayan Manisa BBSK’lı Eren Karaçor, bu kategoride Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.