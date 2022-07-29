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Manisa Büyükşehir'den Selendili çiftçilere katı gübre makinesi

İHA

Manisa Büyükşehir'den Selendili çiftçilere katı gübre makinesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak projesi olarak hayata geçirilen katı gübre dağıtma makinesi Selendili çiftçilerin hizmetine sunuldu.
Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğüne teslimatı yapılan katı gübre dağıtım makinesi, düzenlenen program ile çiftçilere tanıtıldı. Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Sizlere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını getirdim. Bugün burada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte ortak projemiz olan 'Katı Gübre Dağıtma Makinesi' kullanımının yaygınlaşmasıyla, tarımda verimliliğin artırılması amacıyla kullanılan en önemli girdilerden biri olan katı gübre uygulamalarında yaşanan sorunların önüne geçilecektir. Toprak verimliliği ve organik madde miktarları arttırılacaktır. Bu çerçevede Selendi ilçemizde kullanılmak üzere katı gübre dağıtma makinesinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Usta, katı gübre dağıtma makinesinin kullanımında herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini de vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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