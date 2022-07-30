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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akın’dan çalışmalara yakın takip

İHA

Başkan Akın’dan çalışmalara yakın takip

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kent genelinde hafta sonunda da devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerini gerçekleştirdi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hafta sonunda da sürdürdüğü eş zamanlı çalışmaları incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın, Sadullah Karakolu ile Yarıntı Mevkiinde tamamlanan 4 kilometrelik asfalt, Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi önünde sürdürülen beton atımı, Kocatepe Sokaktaki yol yenileme, Mehmetçik Sokak ile sanayi arasındaki yol bağlantı yeri çalışmalarının son durumunu inceledi. Başkan Çetin Akın ayrıca Mustafa Kemal Mahallesine kazandırılacak olan Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezinde ve Urganlı Düğün Salonunda devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
Başkan Akın’a incelemeleri sırasında Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyesi ve Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hasan Yaman, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol da eşlik etti.

“Gece gündüz demeden her yerdeyiz”
Hafta sonunda gerçekleştirdiği incelemeler hakkında açıklamada bulunan Başkan Akın, “Gece gündüz demeden her yerdeyiz. Kentimizin pek çok noktasında devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerimizi gerçekleştirdik. Hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmek adına saat ve gün mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, işlerinde kolaylıklar dilerim” dedi.

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