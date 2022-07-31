MASKİ’den içme suyu depolarına 14 milyon TL’lik yeni yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü, 14 milyon TL yatırımla 11 ilçede 125 adet içme suyu deposunu daha yenileyecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için içme suyu depolarının tadilatlarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde bu yıl da 11 ilçede 125 adet içme suyu deposunun daha bakımonarım ve tadilatı yapılacak. 14 milyon TL’lik yatırım doğrultusunda Akhisar, Alaşehir, Ahmetli, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kula, Salihli, Saruhanlı, Soma ve Selendi ilçesinde yürütülecek çalışmalar çerçevesinde tadilat işlerine kısa bir süre içerisinde başlanacak.

İçme suyu depolarında manevra odasından dış cepheye, yalıtım sisteminden fayans döşemesine kadar birçok alan yenilenecek. Ayrıca, himaye çiti ile çevrilecek olan depolara dışarıdan müdahale edilmesinin de önüne geçilecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, içme suyu depolarının bakımonarımına büyük önem verdiklerinin altını çizerek, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığımda verdiğim ilk talimatlardan biri içme suyu depolarının bakımonarımının yapılması olmuştu. Öncelik sırasına göre bugüne kadar 1.239 adet içme suyu deposunda çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi de 11 ilçemizde 125 adet depomuzu daha yenileyerek hemşehrilerimize daha sağlıklı içme suyu ulaşmasını sağlayacağız. Üretken Belediyecilik anlayışımız ile Manisa’mız için proje üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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