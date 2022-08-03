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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisar’ın yolları büyükşehir tarafından asfaltlanıyor

İHA

Akhisar’ın yolları büyükşehir tarafından asfaltlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün’ün Çağlak Festivali açılış programında vatandaşlara sözünü verdiği Kırbağlar mevkiinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yaklaşık 40 yıldan beri kanayan yara haline gelen yolda Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin canla başla çalıştığını belirterek ilçeye kazandırılan hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesinde Kırbağlar mevkii olarak bilinen Rumeli Caddesi’nde sıcak asfalt atımına başladı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte devam eden çalışmaları inceledi. İncelemeler sırasında heyete Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Fahri Dinçer, Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, Akhisar Şantiye Şefi Murat İpek, mahalle muhtarları ve vatandaşlar eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Muhtarlar ve vatandaşlar mutluluklarını dile getirdi
Yaklaşık 40 yıldır yama ile düzenlenen ve vatandaşların korkulu rüyası haline gelen 3 buçuk kilometrelik güzergahta yapılan sıcak asfalt çalışmaları mahalle muhtarlarını ve vatandaşları da oldukça mutlu etti.
Seyitahmet Mahalle Muhtarı Yaşar Ali Dalgıç, Dayıoğlu Mahalle Muhtarı Taner Çetiner, Ballıca Mahalle Muhtarı İbrahim Özkul, Erdelli Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin, Reşatbey Mahalle Muhtarı İsmail Doğramacı, Bekirler Mahalle Muhtarı Fuat Kabayel, mahalle sakinlerinden Erol Yıldırım, Eyüp Kutay, Mümin Kabalak ve Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kuruçay: "22 mahalleye hizmet veren bir yolda çalışıyoruz"
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün Akhisar ziyaretinde bu yol bölge halkımız tarafından talep edilmişti. Başkanımız da buranın yapılması talimatını bizlere iletti. Burada çalışmalarımız hızlı bir şekilde başladı. Bu bölgedeki vatandaşların çoğunluğu zeytincilik faaliyeti ile ilgileniyor. Özellikle zeytin mevsiminde trafik yoğunluğu artan bir bölge. Akhisar ilçe merkezindeki mahallelerimizle birlikte, Zeytinliova ve çevresinde bulunan 22 mahalleye hizmet veren bir güzergah. Bu noktada otobanla şehir merkezini bağlayan 3 buçuk kilometrelik güzergahta sıcak asfalt çalışmamız başladı. Yaklaşık yüzde 60 seviyelerine gelmiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde burayı tamamlayıp, yaklaşık 15 bin kişilik nüfusu ilgilendiren bölgeye hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Öztozlu: "40 yıldan beri kanayan yaraydı"
Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Güzel ilçemiz Akhisar’da Kırbağlar Mevki olarak tabir edilen Rumeli Caddesinde uzun yıllardan beri beklenen asfalt çalışmalarını Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile başlattık. Burada ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Toplam 3 buçuk kilometrelik bir güzergah ve 40 yıldan beri kanayan bir yara burası. Burası kendi ekiplerimizin alın teriyle yapılan bir yol. Hiçbir hizmet alımı yapmadan kendi iş makinelerimizle burasını yapıyoruz. 40 derece sıcağın altında 150 derecelik asfalt sıcağında çalışmak kolay değil. Ben yol yapımında çalışan personellerimize çok teşekkür ediyorum. Buna ilaveten burada kullandığımız asfaltı, Akhisar Belediyesi ile yaptığımız protokole istinaden ilçe belediyesinin asfalt plentinden alıyoruz. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya da bu destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Akhisar’daki yatırımları aktardı
Akhisar halkının duyduğu memnuniyetin kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini belirten Öztozlu, “Akhisar bu dönem aslan payını alan ilçeler arasında geliyor. 6 kilometrelik bir güzergahta Cemal Ilgaz ve Hilaliye Caddelerini prestij cadde haline getirdik. Gölmarmara yolunu sıcak asfaltla bağladık. Herkesin çok takdirle karşıladığı kavşak çalışmasını bitirdik. Akhisar’ın sembol parklarından olan herkesin bir anısının bulunduğu Kültürpark’ta da çalışmalarımız devam ediyor. Yılsonuna doğru açılması planlanıyor. Rumeli Caddesindeki çalışmalarımız sürüyor. Başkanımızın müjdesini verdiği İtfaiye Binası ile Gençlik ve Kültür Merkezi de ihale aşamasında. Bütün bu çalışmalar da Akhisar halkını fazlasıyla memnun ediyor. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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