Hayat kurtarmakta muhtarlar da var

Manisa Valiliği koordinesinde, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi ve Yunusemre Muhtarlar Derneği’nin ‘Hayat kurtarmakta biz de varız’ projesinde ilk yardım eğitimini başarıyla tamamlayan Şehzadeler ilçesine bağlı 34 muhtara sertifikaları Vali Yaşar Karadeniz tarafından verildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı projeleri arasında kabul edilen ve desteklenmeye hak kazanarak Türkiye’de ilk defa ilimizde uygulanan ‘Hayat kurtarmakta bizde varız’ projesinde, Şehzadeler ilçesine bağlı 34 muhtar 16 ders saati süren teorik ve pratik eğitim aldı.

Manisa Lisesinde düzenlenen sertifika törenine; Vali Yaşar Karadeniz, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür V. Tekin Güzel, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve muhtarlar katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, sağlık hizmetlerini iyi ve kaliteli bir şekilde insanlara ulaştırmak için acil sağlık hizmetlerinin tüm kademelerini güçlü olması gerektiğini, önceki yıllarla kıyaslandığında çok daha iyi durumda olunduğunu, şu anda Manisa’da 108 adet 112 ambulansla hizmet verildiğini, ihtiyaç olması halinde hava ambulanslarının da devrede olduğunu söyledi.

Yaşanan herhangi bir acil durumda 112’yi arayıp hasta ya da yaralı kişinin bilgilerini vermenin yeterli olmadığını ve ambulans gelinceye kadar geçen sürenin hayat kurtarmak adına iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Vali Karadeniz, “Bunu değerlendirecek olan kişi de o hasta veya yaralının yanında olan kişidir. Bu kişilerin hayat kurtaracak ince dokunuşları iyi bilmesi gerekir. Bu projeyi, daha geniş kitlelere yayıp her mahallede, her sokakta, her apartmanda, bir ya da birkaç kişinin ilk yardım yapabilecek durumda olması lazım. Bu ilk müdahale doğru ve zamanında yapıldığında ambulansın da işi kolaylaşmış olacak. Ondan da önemlisi bu hastamızı hayata döndürme ihtimalimiz çok daha artacak. Bu konuda muhtarlarımıza ilk yardım eğitiminin verilmesinin başkalarına da iyi örnek oluşturacağını düşünüyor; emeği geçenleri tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından ‘Hayat kurtarmakta bizde varız’ projesinde ilk yardım eğitimlerini başarıyla tamamlayan Şehzadeler ilçesine bağlı 34 muhtara sertifikaları takdim edildi.

Muhtarlarımızın alacakları eğitim ve uygulamalarla hayatta kalma oranının artmasına ve toplumda ‘Herkes için ilk yardım’ farkındalığının oluşturulmasına katkı sağlamaları hedefleniyor.

“Hayat kurtarmakta biz de varız” projesinde 17 ilçede 1200 muhtara ilk yardım eğitimi verilecek.

