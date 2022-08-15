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Evinin bahçesini kenevir tarlasına çevirmiş

DHA

Evinin bahçesini kenevir tarlasına çevirmiş


Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da, jandarmanın evine düzenlediği baskında, bahçesinde 27 kök Hint keneviri ele geçirilen Y.Ö.'nün (43) yakalanması için çalışma başlatıldı.
Turgutlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çampınar Mahallesi'ndeki Y.Ö.'nün, evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, evin bahçesindeki aramada, boyları 100 ile 200 santim arasında değişen 27 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ayrıca evin mutfak bölümünde, çekmece içinde 150 gram esrar bulundu. 3 kök numune alan ekipler, diğer 24 kök Hint kenevirini yakarak imha etti. Jandarma, Y.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-08-15 11:31:43

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