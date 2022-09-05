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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa BŞB'de Roberson sevinci

DHA

Manisa BŞB'de Roberson sevinci


MANİSA, (DHA)BASKETBOL Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni yabancılarından John Roberson, Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda son şampiyon Slovenya önünde şov yaptı. Devşirme statüsünde Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını giyen 34 yaşındaki guard,  EuroBasket 2022 B Grubu'nda NBA yıldızı Luka Doncic'in forma giydiği Slovenya'yı 97-93 yendikleri maçta 23 sayıyla yıldızlaştı. 
Şampiyonada 3 maçta 18 sayı ortalaması tutturan Roberson, yüzde 48.7 isabetle en çok 3 sayılık basket bulan oyuncu konumunda. Manisa BŞB'nin yeni yabancılarından Pako Cruz da Meksika Milli Takımı'yla FIBA Dünya Şampiyonası elemelerine katıldıktan sonra Americup'ı beklemeden Türkiye'ye gelip takıma katıldı. Manisa ekibinde son yabancı transfer Anosike de takıma katılırken, yeşil-beyazlılar ilk hazırlık maçında Aliağa Petkimspor'u 67-66 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-09-05 11:08:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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