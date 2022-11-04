Somaspor zincir kırmak istiyor

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 haftadır galibiyete hasret kalarak Play-Off hedefinin gerisine düşen Somaspor, yarın evinde Isparta 32 Spor önünde kazanıp yeni bir başlangıç yapmaya çalışacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta Somaspor 15 puanla 12'nci sırada haftaya başladı. Isparta temsilcisi ise 10 puanla düşme hattında bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2022-11-04 11:49:22



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