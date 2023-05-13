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Partilerin Manisa milletvekili adayları kimler?

Türkiye bir kez daha sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için beklenen tarih geldi. Yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımızın oy vereceği seçimde Cumhurbaşkanı Adayları, alfabetik sıraya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olarak vatandaşlarla paylaşıldı. Buna karşın Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Seçime dair partilerin milletvekili adayları da belli oldu. İşte, seçimde partilerin Manisa milletvekili adaylarına ilişkin detaylar...

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  • Manisa Milletvekili Aday Listesi 2023: AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti, TİP Manisa Milletvekili Adayları Kim?

    2023 Türkiye genel seçimleri için artık geri sayıma geçildi. Halihazırda dünya genelinde başlayan oy kullanma işlemi, yurt içinde ise 14 Mayıs'ta milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirilecek. Söz konusu seçimde partilerin hangi ilde, kimleri milletvekili adayı olarak gösterdiği de açıklandı. İşte, partilerin Manisa millvetkili adaylarına dair ayrıntılar...
  • Manisa Milletvekili Aday Listesi 2023: AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti, TİP Manisa Milletvekili Adayları Kim?

    MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Manisa başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Manisa ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

    MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Manisa Milletvekili Aday Listesi 2023: AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti, TİP Manisa Milletvekili Adayları Kim?

    MANİSA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağını kaldırmasının ardından Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçlarını hemen aşağıdaki yer alan Habertürk Manisa Seçim Sonuçları sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

    14 MAYIS 2023 MALATYA GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    14 MAYIS 2023 MALATYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇIM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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