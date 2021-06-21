MANİSA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Manisa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on dördüncü şehridir. 2020 TÜİK verilerine göre nüfusu 1.450.616 kişidir. Anadolu Yarımadası'nın batısında, Ege Bölgesi'nin ortasında yer alır. Doğudan Uşak ve Kütahya, güneyden Aydın ve Denizli, kuzeyden Balıkesir ve batıdan İzmir ile komşudur. 27°08’ ve 29°05’ doğu boylamları ile 38°04’ ve 39°58’ kuzey enlemleri arasında yer alır. 17 ilçesi bulunur. Toplam nüfus bakımından İzmir'den sonra Ege Bölgesi'nin 2. büyük ili ve ticaret merkezidir. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile büyükşehir olmuştur.. "Şehzadeler Şehri" olarak da adlandırılan yerleşim, mesir macunu, sultaniye üzümü ve Manisa Tarzanı ile tanınır. Antik çağ'da "Magnesia", Roma İmparatorluğu döneminde tam ismiyle "Magnesia ad Sipylum" olarak anılmıştır. Şehir, Spil Dağı'nın eteklerinde kurulmuştur. Gediz Nehri'nin büyük bir bölümü il sınırları içerisinden geçmektedir.

MANİSA'NIN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Fark Nüfus Artışı % Mah.Say. Alanı km2 Yoğunluk Ahmetli 16.525 16.614 89 0,54 23 227 73 Akhisar 173.026 174.850 1.824 1,05 109 1.645 106 Alaşehir 104.622 105.145 523 0,50 87 971 108 Demirci 40.048 39.258 -790 -1,97 101 1.321 30 Gölmarmara 15.212 15.335 123 0,81 21 310 49 Gördes 27.703 27.363 -340 -1,23 64 902 30 Kırkağaç 38.459 38.245 -214 -0,56 47 541 71 Köprübaşı 13.185 12.958 -227 -1,72 46 447 29 Kula 44.001 44.035 34 0,08 60 981 45 Salihli 162.787 164.371 1.584 0,97 103 1.359 121 Sarıgöl 35.890 35.912 22 0,06 35 432 83 Saruhanlı 55.340 55.970 630 1,14 50 771 73 Şehzadeler 171.138 168.110 -3.028 -1,77 57 726 232 Selendi 19.871 19.728 -143 -0,72 71 820 24 Soma 109.946 110.935 989 0,90 67 515 215 Turgutlu 166.418 169.882 3.464 2,08 61 549 309 Yunusemre 246.440 251.905 5.465 2,22 87 823 306 Manisa 1.440.611 1.450.616 10.005 0,69 1.089 13.340 109

MANİSA'NIN YÖRESEL YEMEKLERİ

Manisa iline ait olan çok fazla meşhur ve yöresel lezzeti bulunmaktadır. Manisa’ya gidildiğinde yenilmesi gereken ve tadılması gereken birçok lezzet bulunmaktadır. Manisa Kebabı, Alaşehir Kapaması, Nohutlu Mantı, Simit Ekmeği, Odun Köftesi, Kula Güveci, Mantar Tatlısı, Yaprak Sarması, Şevket-i Bostan, Börülce Tarator en meşhur olan gıdalardan biridir. Ekmek Dolması, Kula Şekerli Pidesi, Kabaklı Pide, Höşmerim ve Sinkonta isimli de meşhur olan yöresel yemekler bulunmaktadır. Şehzade tatlısı isimli olan meşhur bir yöresel lezzette bulunmaktadır ve bu tatlı içerisindeki şeker sadece kuru üzümün kullanılmasıyla yapılmaktadır. Her yerde var olan kokorecin daha iri parçalı olanı bol kimyon ile Manisa’da tadabilirsiniz.