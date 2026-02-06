Habertürk
        Haberler Gündem Manisa'nın Soma ilçesinde sağanak sonrası dere taştı, yollar ve tarım alanları suyla doldu

        Manisa'nın Soma ilçesinde sağanak sonrası dere taştı, yollar ve tarım alanları suyla doldu

        Manisa'nın Soma ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Bakırçay Deresi taştı, cadde ve sokaklar ile tarım alanları suyla doldu. Trafiğe kapatılan bölgelerde ekipler çalışma başlatırken, bir ilkokulda öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edilerek eğitime ara verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 22:49 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:49
        Soma sağanak yağışa teslim oldu
        Soma'da son günlerde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle debisi yükselen Bakırçay Deresi taştı. Taşkın sonrası derenin bulunduğu İstasyon Mahallesi'ndeki Santral Sokak ve Yavuz Selim Caddesi sular altında kaldı. Bazı yollar ulaşıma kapatılırken, trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından taşkın riskine karşı güvenlik şeridi çekilerek, önlemler alınırken, bazı tarlalar ile bir hayvan çiftliğinin de su altında kaldığı öğrenildi.

        ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

        İstasyon Mahallesi Temizel Sokak'taki Atatürk İlkokulu'nun bahçesi de taşkın nedeniyle suyla doldu. Tedbir amaçlı öğrenciler tahliye edilirken, okulda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD personeli bölgede inceleme ve kontrol çalışmalarını sürdürürken, suyun zarar verdiği ve çöken bölümlerde iş makineleriyle onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı. Yetkililer, çalışmalar tamamlanıncaya kadar sürücülerin ve vatandaşların güzergahı dikkatli kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Su baskını yaşanan yolların kısa sürede yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

