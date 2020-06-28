Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının bahçe bölümünde plastik atıklarının bulunduğu kısımda henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Muradiye OSB İtfaiye ekipleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda İtfaiye ekibi müdahale ediyor. Yanan plastiklerden yükselen dumanlar ise korkuya neden oldu.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR