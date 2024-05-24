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        Haberler Gündem Manisa T Tipi Cezaevinde yangın: 1'i ağır 6 yaralı

        Manisa T Tipi Cezaevinde yangın: 1'i ağır 6 yaralı

        Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, hücresindeki yatağı ateşe veren mahkum S.Ö. çıkardığı yangında ağır yaralanırken, dumandan etkilenen 2 infaz koruma memuru ile 4 mahkum çevredeki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 01:54 Güncelleme: 24.05.2024 - 01:54
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        Manisa T Tipi Cezaevinde yangın: 1'i ağır 6 yaralı
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        Olay, saat 23.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çınarlıkuyu Mahallesi'ndeki Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi.

        İddiaya göre, mahkum S.Ö, hücresindeki yatağı ateşe verdi. Çıkan yangına ilk olarak infaz koruma memurları müdahale ederken, ihbar üzerine cezaevine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

        Kaldığı hücreyi ateşe veren ve ağır yaralanan S.Ö'nün yanı sıra dumandan etkilenen 2 infaz koruma memuru ile 4 mahkum, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi ile Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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