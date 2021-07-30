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Manisa Valiliği'nden açıklama: Yakalanan iki terörist yangınla irtibatlı değil

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde yakalanan PYD/PKK'lı iki teröristin, mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgunun söz konusu olmadığını açıkladı

Manisa Valiliği'nden açıklama: Yakalanan iki terörist yangınla irtibatlı değil
Manisa Valiliği: Yakalanan iki terörist yangınla irtibatlı değil
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DHA

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde yakalanan PYD/PKK'lı iki teröristin, mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgunun söz konusu olmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şüphelilerin istihbarat çalışmaları sonucu yakalandığı belirtildi.

Bazı basın yayın organlarında bu operasyonla ilgili olarak "orman yangınlarının şüphelilerinin yakalandığı" haberleri yayımlandığı belirtilen açıklamada, "Terör operasyonu neticesinde gözaltına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgu söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

JANDARMA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Operasyona ilişkin Jandarmadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin tespiti ve açığı çıkarılması, muhtemel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda; terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Suriye uyruklu kardeş 2 örgüt mensubunun orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirdikten sonra illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde bilgiler elde edilmiştir. Söz konusu örgüt mensupları, Manisa/Turgutlu da bulundukları tespit edilerek İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl J.K.lığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu yakalanmıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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