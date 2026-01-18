Habertürk
        Manisa'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Durmuş Yüksek (54), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yüksek'in ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 00:38 Güncelleme: 18.01.2026 - 00:38
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Olay, saat 19.00 sıralarında Sakarya Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi.

        Her ayın ilk yarısında ev kirasını yatıran Durmuş Yüksek, iddiaya göre kirayı yatırmayınca emlakçı evine gitti. Kapıyı çalan emlakçı cevap alamayınca durumu, Sarıgöl ilçesinde yaşayan oğlu C.Y.’ye bildirildi. Eve gelen C.Y. de kapıyı açamayınca ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kapı itfaiye tarafından açılırken, içeriye giren ekipler Yüksek’in cansız bedeniyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından Yüksek’in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yüksek'in ölüm sebebi, otopsi ve polisin soruşturması sonucu kesinlik kazanacak. Öte yandan, Yüksek’in emekli olduğu ve eşinin yaklaşık 14 yıl önce vefat ettiği, kendisinin de o günden bu yana yalnız yaşadığı öğrenildi.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan: Önemli duyuru, paylaşalım

        Karaciğer nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu

        #HABER
        #Manisa
        #manisa haber
        #yerel haber
