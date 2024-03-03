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        Haberler Gündem Politika Mansur Yavaş: Benim artık son dönemim

        Mansur Yavaş: Benim artık son dönemim

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Benim artık son dönemim. Bu hizmetleri bir dönem daha yapıp, Türkiye'yi Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım. Herkes bizim peşimizden gelecek" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 19:12 Güncelleme: 03.03.2024 - 19:12
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        Mansur Yavaş: Benim artık son dönemim
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Açılışta Yavaş'ın yanı sıra CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP Sincan Belediye Başkan Adayı Veysel Alkan yer aldı.

        "SEÇİMDEN SONRA HERKESİN BAŞKANI OLURSUNUZ"

        Açılışta konuşan Başkan Yavaş, 5 yıl hiç kimseyi ayırmadan adil bir şekilde hizmet ettiklerini ve bunun sonucunda burada coşkulu bir kalabalıkla karşılandıklarını belirterek, "Ankara halkının tümü para veriyor, vergiler veriyor. Biz de bunlardan maaşımızı alıyoruz. O zaman hiç kimseyi ayırmadan hizmet etmemiz gerekiyordu. Şuradan bu oy çıkmış, buradan bu oy çıkmış; bunu yapmak için vicdansız olmak lazım. Seçime kadar rekabet yaparsınız, seçimden sonra artık herkesin başkanı olursunuz" dedi.

        Fotoğraf: İHA

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        Bütün ihaleleri canlı yayınladıklarını belirten Başkan Yavaş, "Bütün başkanlara şunu söyleyin; 'Yaptığınız ihalelerde verdiğiniz para bizim paramız, siz de canlı yapın' diyeceksiniz. 5 yıldır defalarca Sincan'a geldim. Hiçbirine çakarlarla, konvoylu araçlarla gelmedim. Bir minibüs, bir şoför, bir koruma. Çünkü hiçbir Sincanlıya, hiçbir Ankaralıya kötülük yapmadım ki kimden kötülük göreyim? Çakarlı araçlarla gezenler var ya sizlerin parası ile geziyor. Bunu bilin" diye konuştu.

        "30 BÜYÜKŞEHİR İÇİNDE KREDİSİ EN YÜKSEK BELEDİYEYİZ"

        Hiçbir reklam yapmadığını söyleyen Yavaş, "5 yıl boyunca fotoğrafımı hiçbir yerde görmediniz. Belediyenin parasını kendi reklamamızda kullanmadık. Yılda bir defa televizyona çıkarım. Böyle sade yaşadığınız için bir rekor oy ile seçilirken onlar siyasetin çöplüğüne gidiyorlar. 'Küçük bir yerin belediye başkanı kalkıp da Ankara'yı mı idare edecek' dediler. Kendileri annelerinden büyükşehir belediye başkanı olarak doğdular ya herkesi küçümserler. Yönetemez dedikleri Mansur Yavaş'ın belediyesi, Türkiye'deki 30 büyükşehir belediyesi içerisinde kredisi en yüksek belediye olarak ilan edildi. Bu Mansur Yavaş, uluslararası şeffaflık ödülünü aldı. Biz en az onlar kadar kavşak yaptık, Hiç reklam yaptığımızı gördünüz mü? En az eski dönem kadar asfalt attık. Ama ben bunları belediyecilik olarak saymıyorum. Asıl belediyecilik nedir biliyor musunuz? Bir, dürüst olacaksın; iki, şeffaf olacaksın; üç, hesap verecek. Buralardan başlar. Benim anlayışıma göre bir belediye başkanı bir kentin hem annesi hem babasıdır. Ankara'da dara düşen kim varsa belediye hızır gibi yanında olmuştur. 200 bin aileye 3 yıldır doğal gaz veriyorum, onları evinde üşütmüyorum. 200 bin aileye düzenli bir şekilde et yardımı yapıyorum ki çocuklar gelişme güçlüğü çekmesin diye."

        Fotoğraf: İHA

        "BİR ELİN VERDİĞİNİ DİĞER EL GÖRMÜYOR"

        "Ben Keçiören'de 50 bin aileye destekte bulunuyorum. Rakibim şimdiye kadar Keçiören'de bir emekliye destek olmuş mu? Hiç kimse kimin ne aldığını bilmiyor. Bir elin verdiğini diğer el görmüyor. Bizim inancımıza en uygun şekil budur. 50-60 bin ortaokul, lise öğrencisine kart veriyoruz. Okula ücretsiz gelip gidiyorlar. Birçok küçük çocuğun servis ücretini ödüyoruz. 13 bin küsur öğrencinin kantinden alışveriş yapmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Ardından Keçiören ilçesine geçen Yavaş, CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan ile birlikte Atapark Mahallesi'ndeki seçim koordinasyon merkezini açılışını yaptı. Burada halka hitap eden Yavaş, "Benim artık son dönemim. Bu hizmetleri bir dönem daha yapıp, Türkiye'yi Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım. Herkes bizim peşimizden gelecek. Onun için bir 5 yıl inşallah Mesut başkanla el ele vererek Keçiören'in bütün problemlerini ortadan kaldırmak, sırt sırta vererek çalışmak istiyoruz" dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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