Yavaş hakkında 'soruşturma izni' iddialarına yalanlama 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TOGO İkiz Kuleleri'nin ruhsat iptali kararı sonrası yapılan itiraz üzerine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında "soruşturma izni verildiği" iddia edilmişti.

— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) August 5, 2021

Ankara Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Konu Sinan Aygün’ün Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurusu üzerine yapılan, prosedürün uygulanmasına dair ön inceleme izninden ibarettir. Bu süreç, kamu görevlileri hakkında yapılan şikâyetler üzerine yürütülen rutin bir idari işlemdir. Soruşturma izni, ön inceleme tamamlandıktan sonraki sürece dair bir işlem olup şu anda böyle bir durum yoktur. Soruşturma, Savcılık makamı tarafından yapılır; burada İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı bir ön inceleme söz konusudur. Soruşturma yapılmasına onay verildiği ifadesi yalandır" denildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı ve Mülkiye Teftiş Kurulu üzerinde baskı kurmak amacıyla yapıldığı açık olan bu yalan haberin içeriğiyle ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.