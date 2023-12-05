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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin kararına ilk yorum

        Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin kararına ilk yorum

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk'ten Fevzi Çakır'a İYİ Parti'nin işbirliğine "hayır" kararını değerlendirdi. Yavaş, "Saygı duyuyoruz. Biz 4 milyon 200 bin Ankaralı seçmenin oylarına talibiz" dedi

        fcakir@haberturk.com
        Giriş: 05.12.2023 - 08:55 Güncelleme: 05.12.2023 - 08:55
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        Yavaş'tan İYİ Parti'nin kararına ilk yorum
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti’nin “CHP ile işbirliğine hayır kararı”na ilişkin ilk kez konuştu. Habertürk’e konuşan Yavaş, “Saygı duyuyoruz. Biz 4 milyon 200 bin Ankaralı seçmenin oylarına talibiz” dedi.

        Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’a konuşan Yavaş, “Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz. Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen var ve hepsinin oylarına talibiz. Ankara için hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

        İYİ PARTİ'DEN İŞBİRLİĞİNE "HAYIR" KARARI ÇIKMIŞTI

        İYİ Parti lideri Meral Akşener, GİK toplantısının ardından gazetecilere CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine 'hayır' kararı çıktığını söyledi.

        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da yaptığı açıklamada GİK'te yapılan oylamayı "Bu siyasi tarihimizde çok fazla örneği olmayan bir demokrasi şöleni" olarak nitelendirerek şöyle konuştu:

        "Yapılan oylama neticesinde Genel İrade Kurulumuz, 2024 yerel seçimlere İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır."

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