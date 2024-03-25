Mansur Yavaş: Yapılan hizmeti insanlar görüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gölbaşı ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Yavaş, "Geçen seçimi hatırlıyorum. Bizim önümüzü kesmek için atmadıkları iftiralar kalmadı. Sosyal yardımları kesecekler, işçileri çıkaracaklar diye uydurdular. Neden? Mevcut durumun devam etmesini istiyorlar. Kendileri icraatlarıyla ortaya çıkamayıp ancak insanları karalayarak orada oturmak istiyorlar. İnsanları kutuplaştırarak orada oturmak istiyorlar. Ve 5 yıl geçti. Allah'a şükür onların söylediklerinin hiçbirisi olmadı. Ama Ankara'da çok şey değişti. Bir ihaleler canlı yayınlanmaya başladı. Herkes kim hangi şirketler ihaleye giriyor? Bunların hepsini gördü. Aldığımız kararları ortak akılla alarak sizlerden aldığımız parayı harcamaya başladık. Eskiden kimse sizlere bir şey sormuyordu. İhtiyaçlarınızı sormuyorlar" diye konuştu.

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"YAPILAN HİZMETİ İNSANLAR GÖRÜYOR"

Yakın zamanda Çubuk ilçesini ziyaret ettiğini ifade eden Yavaş, "Geçen gün Çubuk'taydım. Çubuk halkına sordum. Yıllardır böyle oy veriyorsunuz. En fazla hizmetin size gelmesi lazım. Gelmiş olsaydı benim bu yaptıklarım ne? Dağı taşı asfalt yaptım. Bütün köyleri abat ettik dedim. Ve Allah'ın izniyle anketlerde yüzde 50’nin üzerinde çıkıyoruz Çubuk'ta. Dolayısıyla yapılan hizmeti insanlar görüyor. Ayrım yapılmadığını insanlar görüyor. Seçildiğimin akşamında ertesi günü ilk meclis toplantısında şunları söyledim. Sayın belediye başkanları dedim. Ankara halkı beni seçti. İlçelerde de sizi seçti. Seçmenin iradesine saygı duyuyoruz. Ama ne yapmamız lazım? Bundan sonra yan yana gelip Ankara için beraber çalışmamız bütün hemşerilerimizin isteklerini yerine getirmemiz ve bu şekilde Ankara'yı kalkındırmamız gerekir dedim. Örneğin Gölbaşı Belediye Başkanı bir gün telefon etmediği gibi daha benim odamı görmedi. Sadece o değil. Bir ikisi haricinde hiçbirisi benim odamı görmedi" dedi.