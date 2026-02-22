Manyas Gölü kenarında cansız bedeni bulundu

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem. Barış Kurulu Gazze için toplandı. Terörsüz Türkiye sürecinde ne yaşandı? Bahçeli DEM'le tokalaştı, çağrı yaptı. Terör örgütünden fesih kararı. Süreç Komisyonu 21 kez toplandı. 11. Yargı Paketi için AYM'ye başvuru. Dervişoğlu'ndan rapor eleştirisi. Bakan yardımcılıkl... Daha Fazla Göster

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem. Barış Kurulu Gazze için toplandı. Terörsüz Türkiye sürecinde ne yaşandı? Bahçeli DEM'le tokalaştı, çağrı yaptı. Terör örgütünden fesih kararı. Süreç Komisyonu 21 kez toplandı. 11. Yargı Paketi için AYM'ye başvuru. Dervişoğlu'ndan rapor eleştirisi. Bakan yardımcılıklarına 7 atama. Eski İngiltere Prensi gözaltına alındı. "ABD Suriye'den tamamen çekilecek". Gazze'de buruk iftar. Özgür Özel'den Boğaziçi ziyareti. Gazze'ye 3 bin 300 ton insani yardım. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster