        Haberler Gündem Manyas Gölü kenarında cansız bedeni bulundu

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde traktörüyle evinden ayrılan Ali Ekin, balık tutmaya gittiği Manyas Gölü kenarında ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 01:08
        Olay, Manya ilçesine bağlı kırsal Kuşcenneti ile Aksakal Mahalleleri arasındaki Ilgınburnu mevkisinde bulunan Manyas Gölü kenarında meydana geldi. Traktörüyle evinden ayrılan Ali Ekin (64), akşam saatlerinde geri dönmeyince yakınları telefonla kendisine ulaşmak istedi.

        Ekin'in telefon aramalarına bakmaması üzerine yakınları, balık tutmak için sık sık gittiği bölgeyi araştırmaya başladı. Yakınları, bir süre sonra traktörü gölün kenarında, Ali Ekin'i ise aracın ön kısmında hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin kontrolünde Ekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekin'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekin'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

