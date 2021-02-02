Ekranların yeni dizisi Maraşlı 4. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. İlgiyle izlenen dizide gözler şimdi 5. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MARAŞLI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Maraşlı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

MARAŞLI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati’nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir? Maraşlı, Mahur’u kaçıran Savaş’ı köşeye sıkıştırır. Savaş, Mahur’un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir.

Babasının eski ortağı Ömer Bey’den bahseder. Savaş, Maraşlı’dan kaçarak arabası ile uzaklaşır. Mahur’un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir? Mahur’un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur’un yüreğinde büyük bir acı vardır. Mahur’u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden… Maraşlı’nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur’a ailesi karşı çıkar. Mahur’un, Maraşlı’ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur.

Maraşlı, kızı Zeliş’in de hayatını etkileyebilecek bu teklifi kabul edecek mi? İlhan, şirket için aldıkları yüklü miktardaki krediyi ödeyememektedir. Türel Ailesi şirketi kaybetme riski ile yüzleşir. İlhan, Ozan’a ne yapıp edip para bulması konusunda emirler verir. Ozan’ın şirkete yatırımcı olması için bulduğu kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Türel Holding’in yeni yatırımcısı kim olacaktır?

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür.

Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır.

Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI OYUNCULARI

Burak Deniz

Alina Boz

Kerem Atabeyoğlu

Saygın Soysal

Cemil Büyükdöğerli

Rojda Demirer

Melis İşiten

Cihan Yenici

Neslihan Acar

Sinem Akyol

Türkü Su Demirel

Gizem Kala

Bedriye Rosa Çelik