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Maraşlı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 5. son bölüm

Maraşlı dizisi 5. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu ve Saygın Soysal'ın yer aldığı dizinin yeni bölümleri Pazartesi akşamları yayınlanıyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler soruyor: Maraşlı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Maraşlı 5. son bölüm özeti...

Maraşlı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 5. son bölüm

Yayınlandığı ilk günden beri Burak Deniz ile Alina Boz'u birbirine çok yakıştıran diziseverler Maraşlı'yı yakından takip ediyor. Maraşlı 5. son bölümde; Mahur, Maraşlı ile birlikte arkadaşı Kemal'in sergisine gider. Kemal, Mahur'u bir sanatsever ile tanıştırır. Peki Maraşlı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Maraşlı 5. son bölüm özeti...

MARAŞLI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maraşlı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MARAŞLI 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kemal'in tanıştırdığı kişi Maraşlı ve Mahur için gergin dakikaların başlangıcıdır. Maraşlı ve Mahur sergide kiminle tanışacaklar? Mahur, annesiyle ilgili ne öğrenecek? Duruşma günü gelmiştir. Savaş, eğer Mahur ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldüreceğini söyler. Mahur ifadesini değiştirecek mi? Savaş tutuklanacak mı? İlhan, Ozan'ı arar, Maraşlı konuşmaları duyar. Ozan'ın nerede olduğunu öğrenmiş olur.

Maraşlı, Nevzat'a bir kulübe ayarlatır. Ozan'ı alıp kulübede sorgulamayı planlamaktadır. Maraşlı'nın Ozan'la ilgili planı nedir? Savaş bir anlaşma yapmak ister. Bu anlaşma ile artık Maraşlı'nın hayatı tehlikedir. Savaş, planında başarılı olmak için kimi kullanacak? Maraşlı bu tehlikeyi nasıl ortadan kaldıracak?

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