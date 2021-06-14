Maraşlı ne zaman final yapacak?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı ile dünyalar güzeli Mahur Türel'in aşkını ve başlarından geçen olayları ekrana taşıyan Maraşlı dizisinin final yapacağı iddia edildi.

MARAŞLI NE ZAMAN, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Maraşlı dizisinin reytinglerde istediği başarıyı elde edememesi sonucu 12 Temmuz Pazartesi akşamı final yapacağı belirtiliyor.

MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.