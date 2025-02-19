'Maraton İzmir' iptal edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılından bu yana düzenlenen uluslararası nitelikteki Maraton İzmir koşusu İzmir Valiliği'nin aldığı karar nedeniyle bu yıl yapılamayacaktır.

Kayıtların açıldığı Kasım 2024 tarihinden bugüne kadar yarışa katılmak için başvuru yapan koşucuların katılım ücretleri en kısa sürede iade edilecektir."