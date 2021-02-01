'Seni çok seviyorum aşkım'

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Efsane çizgi dizi 'The Simpsons' ve komedi dizisi 'In Living Color'ın yazarı Marc Wilmore'dan acı haber geldi. 'The PJs' ve 'F Is For Family' dizilerinin yapımlarında da yer alan Wilmore'un koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini öğrenildi.

57 yaşındaki Marc Wilmore'un vefatını komedyen olan kardeşi Larry Wilmore, Twitter hesabından duyurdu.

Larry Wilmore, kardeşinin koronavirüsün yanı sıra, son birkaç yıldır diğer sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiğini ifade etti.

Efsane çizgi dizi 'The Simpsons'ın yazım ekibine 2002 yılında dahil olan Marc Wilmore, 2015'e kadar animasyon komedi dizisinin 12 bölümünü yazmıştı.

Wilmore, 2008'de yazdığı bölüm için Emmy ödülü almıştı.