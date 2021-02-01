Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyadanMarc Wilmore koronavirüsten yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
ABONE OL

Marc Wilmore koronavirüsten yaşamını yitirdi

The Simpsons (Simpsonlar) adlı çizgi dizinin yazım ve yapım ekibinde yer alan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Marc Wilmore, koronavirüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti. Acı haberi Wilmore'un kardeşi Larry Wilmore duyurdu

Marc Wilmore koronavirüsten yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Efsane çizgi dizi 'The Simpsons' ve komedi dizisi 'In Living Color'ın yazarı Marc Wilmore'dan acı haber geldi. 'The PJs' ve 'F Is For Family' dizilerinin yapımlarında da yer alan Wilmore'un koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini öğrenildi.

57 yaşındaki Marc Wilmore'un vefatını komedyen olan kardeşi Larry Wilmore, Twitter hesabından duyurdu.

Larry Wilmore, kardeşinin koronavirüsün yanı sıra, son birkaç yıldır diğer sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiğini ifade etti.

Efsane çizgi dizi 'The Simpsons'ın yazım ekibine 2002 yılında dahil olan Marc Wilmore, 2015'e kadar animasyon komedi dizisinin 12 bölümünü yazmıştı.

Wilmore, 2008'de yazdığı bölüm için Emmy ödülü almıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kim Kardashian boşanma dedikodularından kaçtı - Magazin haberleri
DÜNYADANDedikodulardan kaçtı
Evan Rachel Wood: Artık susmayacağım - Magazin haberleri
DÜNYADAN'Artık susmayacağım'
Heidi Klum-Tom Kaulitz çiftinin romantik anları - Magazin haberleri
DÜNYADANÜnlü çift aşka geldi
Halsey ve Alev Aydın piknikte! - Magazin haberleri
DÜNYADANTürk sevgilisiyle piknikte
Hülya Avşar'dan makyajsız poz - Magazin haberleri
DÜNYADANMakyajsız Hülya
George Clooney kaza anını anlattı: Kimse yardım çağırmadı - Magazin haberleri
DÜNYADAN'Kimse yardım çağırmadı'
Jordana Brewster başkasının aracına binmeye çalıştı - Magazin haberleri
DÜNYADANBaşkasının aracına binmeye çalıştı!
Beyonce'nin acı günü - Magazin haberleri
DÜNYADANBeyonce'nin acı günü
Oyuncu Cicely Tyson hayatını kaybetti - Magazin haberleri
DÜNYADANÜnlü oyuncu hayatını kaybetti
Megan Fox nişanlandı mı? Yüzüğü dikkat çekti - Magazin haberleri
DÜNYADANNişanlandı mı?