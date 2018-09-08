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Marco Fabian sahalara iyi döndü

Fenerbahçe'ye transfer olmak için İstanbul'a gelen ve transferi son anda yatan Marco Fabian, E. Frankfurt'un oynadığı hazırlık maçında sahalara hızlı döndü. Meksikalı yıldız hazırlık maçında 2 gol atarak yıldızlaştı! Fabian'ın Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili olarak ortaya iki iddia atılmıştı. Meksikalı futbolcunun sakat olduğu dile getirilirken Fabian cephesi transferin anlaşma şartlarındaki mali detayların değişmesi üzerine geri döndüğüne yönelik açıklama gelmişti

08 Eylül 2018 Cumartesi, 14:00:48 | Güncelleme:

Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen ve geçen ay Fenerbahçe'ye transfer olmak için İstanbul'a gelen Marco Fabian, hazırlık maçıyla sahalara geri döndü. Sarı-lacivertlilere transferi son anda sürpriz bir şekilde yatan Meksikalı yıldız, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada FC Ederbergland maçında forma giydi. Eintracht Frankfurt, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılırken Meksikalı yıldız 2 gol attı, performansıyla da göz doldurdu.

TRANSFERİ SON ANDA YATMIŞTI

Fabian'ın Fenerbahçe'ye transferi imza aşamasından dönmüştü. Sarı-lacivertliler 27 Ağustos'ta konuya ilişkin bir açıklama yapmış ve "Meksikalı futbolcu Marco Fabian'ın kulübümüze transferi ile ilgili kulübü ile görüşülerek başlatılan transfer süreci, oyuncunun İstanbul'a getirilmesi ile devam etmiştir. Tarafımızca yürütülen transfer sürecinin geri kalan adımları olumsuz sonuçlanmış olup, görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denmişti. Çıkan haberlere göre Fabian, sağlık kontrollerini geçmekte başarısız olmuştu. Meksikalı futbolcu daha sonra konuya ilişkin bir açıklama yaparak sakatlığı bulunduğu yönündeki haberleri yalanlamış ve transferin, Fenerbahçe'nin daha önceden anlaşılan sözleşme şartlarında değişikliğe gitmesi üzerine yattığını dile getirmişti.

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