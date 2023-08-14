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        Haberler Futbol Fransa Marco Verratti Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'e transfer oluyor - Futbol Haberleri

        Marco Verratti Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'e transfer oluyor

        Paris Saint Germain'in yıldız orta saha oyuncusu Marco Verratti de Suudi Arabistan'a giden yıldızlar kervanına katılıyor. İtalyan orta sahanın Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'e transfer olacağı iddia edildi.

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        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 12:00
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        Verratti'yi Jesus kaptı!
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        İtalya Milli Takımının ve aynı zamanda Paris Saint Germain'in yıldız orta saha oyuncusu Marco Verratti kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Le Parisien'in haberine göre Verratti, kulübü ile tüm bağlarını kopardı. İtalyan yıldızın Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı ve kulüplerin anlaşması için gün saydığı iddia edildi. Senelik 20 milyon euro kazanacak olan İtalyan oyuncu, PSG kadrosundan ayrılan bir başka oyuncu olacak.

        PSG'DE YAPRAK DÖKÜMÜ

        Paris Saint Germain kulübünde kan kaybı devam ediyor. Geçtiğimiz sene kurulan güçlü kadrodan yıldız oyuncular birer birer ayrılıyor. Lionel Messi , Sergio Ramos, Mauro Icardi gibi oyuncuların ayrılmasının ardından şimdi de Neymar ve Verratti'nin ayrılıklarına kesin gözüyle bakılıyor. PSG'de ayrıca Mbappe'den durumu da belirsiziiğini koruyor.

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