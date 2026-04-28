Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Mardin'de 100 ton atık lastik dönüştürüldü | Son dakika haberleri

        Mardin Büyükşehir, 100 ton atık lastiği yeniden ekonomiye kazandırdı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 100 ton atık lastik ekonomiye yeniden kazandırıldı

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 19:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 100 ton atık lastik dönüştürüldü

        Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen atık lastik toplama çalışmaları, çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm sürecine katkı sunmaya devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ömrünü tamamlamış lastikler toplanarak Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) iş birliğiyle lisanslı tesislerde geri dönüşüme kazandırılıyor. Yürütülen uygulamalar sonucu bugüne kadar toplam 100 ton atık lastik ekonomiye yeniden kazandırıldı.

        Toplanan lastikler tesislerde ilk olarak ayrıştırma ve temizleme işlemlerinden geçiriliyor. Çelik ve tekstil bileşenleri özel sistemlerle ayrıştırılırken, kauçuk malzeme granül hale getiriliyor. Elde edilen geri dönüşüm ürünü; yol yapımı, spor sahaları, çocuk oyun alanları ve sanayi üretiminde hammadde olarak değerlendiriliyor.

        Bazı atık lastikler ise çimento fabrikalarında alternatif yakıt olarak kullanılarak enerji geri kazanımına katkı sağlıyor. Bu yöntemle hem fosil yakıt kullanımı azaltılıyor hem de çevresel etkiler en aza indiriliyor.

        Yetkililer, gelişigüzel doğaya bırakılan atık lastiklerin yangın riski oluşturduğunu, haşere üremesine zemin hazırladığını ve uzun yıllar doğada çözünmeden kaldığını vurgulayarak, yürütülen çalışmanın çevre sağlığı açısından kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

        Vatandaşlara da çağrıda bulunularak, kullanılmayan lastiklerin belediye tarafından belirlenen toplama noktalarına teslim edilmesi istendi.

        #mardin haberleri
        #atık lastik
        #geri dönüşüm
