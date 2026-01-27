Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Mardin'de beyaza bürünen tarihi karakol, havadan görüntülendi

        Mardin'de beyaza bürünen tarihi karakol, havadan görüntülendi

        Mardin'de kar yağışının ardından beyaza bürünen 100 yıllık İzzet Paşa Karakolu, havadan görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:31 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de beyaza bürünen tarihi karakol, havadan görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Artuklu ilçesi Akres mevkisinde 1920'li yıllarda yapılan İzzet Paşa Karakolu, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

        Taş işçiliği ve mimarisi ile de dikkat çeken karakol, dronla görüntülendi.

        Dron operatörü Ömer YasirAğalday, kentin taş mimarisinin insanı hayran bıraktığını belirterek, "Mardin'de etkili olan kar yağışının ardından tarihi mekanlar, beyaz örtüyle kaplandı. Her mevsim güzel Mardin'in bu tarihi mekanlarını dronla görüntülüyorum. Bu kez Osmanlı'nın son dönemlerinde inşa edilen ve halen dimdik ayakta duran tarihi İzzet Paşa Karakolu'nu görüntüledim. Tarihi yapı, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüme bürünmüş" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mağazasına silahlı saldırı düzenlenen kadın: İşimi, çevremi kaybetmek istemiyorum

        Adana'da kimliği belirsiz kişiler tarafından Nida Palalı'nın (48) kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Vitrin camını delen kurşunlar, iş yerinin duvarına saplandı. Saldırganların bulunmasını isteyen Palalı, "Burası benim ekmek teknem, 3 yıldır emek veriyorum. Müşterilerim korkuyor ve g...
        #İzzet Paşa Karakolu
        #mardin
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!