Mardin'de silahlı kavga: 2 ölü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 07.08.2025 - 21:55 Güncelleme: 07.08.2025 - 21:55
Kırsal Karabent Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
M.B. (60) ve G.B. (42) açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İki kişinin cansız bedeni, Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.
