Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında Mardin´in Kızıltepe ilçesinde kalp krizi geçiren öğretmen Pelin Özden (33) hayatını kaybetti.
Mardin´in Kızıltepe ilçesinde Yol İş Sendikası İlkokulu´nda sınıf öğretmeni olan Pelin Özen, sabaha karşı Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçirdi. Malatya nüfusuna kayıtlı olan Özen, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi´nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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