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        Mardin'de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Kıbrıs Gazisi Zeki Aygün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aygün, askeri törenle dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:10 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:10
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        Mardin'de Kıbrıs gazisine veda
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        Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Zeki Aygün (73), rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aygün'ün vefatı, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

        Zeki Aygün için düzenlenen cenaze töreni, askeri protokol eşliğinde gerçekleştirildi. Törene, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, ilçe protokolü, askeri yetkililer, Aygün'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Dualar eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Aygün'ün naaşı, gözyaşları arasında defnedildi.

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