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        Haberler Gündem Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın, öldü - Güncel haberler

        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yıldız Cam, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 23:21 Güncelleme: 06.03.2025 - 23:21
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        Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
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        Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Dunaysır Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, bir binadan peş peşe silah sesi duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sesin geldiği binada yaptığı kontrolde, Yıldız Cam'ı kanlar içerisinde yaralı halde buldu.

        Ağır yaralı olduğu belirlenen Cam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cam, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Cam’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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