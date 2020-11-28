MARDİN - Duraktaki panoya afiş asarken tırın çarptığı işçilerden biri hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

AA

Kızıltepe-Mardin kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 AAE 342 plakalı tır durağa çarptı.Bu sırada durakta otobüs beklerken hızla yaklaşan tırı gören vatandaşlar kaçmayı başardı.Bir reklam firmasında çalışan ve durağa afiş asmaya çalışan iki işçiden 35 yaşındaki Ferit Aslan olay yerinde hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.Yaralanan işçi olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerince tırın altından çıkarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hayatını kaybeden işçinin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.