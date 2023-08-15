Mardin´de 6 yaşındaki Hakan, evlerinin avlusundaki havuzda boğuldu

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN´in Derik ilçesinde Hakan Kaya (6), evlerinin havuzunda boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesi Kırsal Çağıl Mahallesi´ne bağlı Peyyamlı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre Hakan Kaya, kimsenin olmadığı sırada evlerinin avlusunda bulunan havuza, girmek istedi. Çocuğun ortalıkta görülmemesi üzerine avluda arama yapan ailesi, havuzda Hakan´ın cansız bedenini buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan Hakan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Hakan´ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2023-08-15 23:42:49