Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 09:24 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Turgutlu Mahallesi mevkisinde devrildi.

        Kaza sonrası araçta yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır hasar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay

        Benzer Haberler

        Mardin'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Mardin'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Mardin'de Işık Caddesi kısmi olarak trafiğe kapatılacak
        Mardin'de Işık Caddesi kısmi olarak trafiğe kapatılacak
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Yeşilli SYDV Müdürü sahte diploma gerekçesiyle tutuklandı
        Yeşilli SYDV Müdürü sahte diploma gerekçesiyle tutuklandı
        Mardin'de bazı etkinlikler 5 gün süreyle yasaklandı
        Mardin'de bazı etkinlikler 5 gün süreyle yasaklandı
        Mardin'de toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinlikler 5 gün süreyle yasak...
        Mardin'de toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinlikler 5 gün süreyle yasak...