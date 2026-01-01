Mardin'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 motosiklet, Zeynelabidin Mahallesi Lozan Caddesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletlerdeki Mert A. (20), Yusuf C. (21), Ahmet S. (24) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.