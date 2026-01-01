Habertürk
Habertürk
        Mardin'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Giriş: 27.01.2026 - 00:07 Güncelleme: 27.01.2026 - 00:07
        Mardin'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 motosiklet, Zeynelabidin Mahallesi Lozan Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosikletlerdeki Mert A. (20), Yusuf C. (21), Ahmet S. (24) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

