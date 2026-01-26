Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de Işık Caddesi kısmi olarak trafiğe kapatılacak

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından yürütülen "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında Artuklu İlçesinde Işık Caddesi, trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kısmi olarak trafiğe kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 22:41 Güncelleme: 26.01.2026 - 22:41
        Mardin'de Işık Caddesi kısmi olarak trafiğe kapatılacak
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından yürütülen "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında Artuklu İlçesinde Işık Caddesi, trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kısmi olarak trafiğe kapatılacak.

        MARSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesinin içme suyu alt yapısını güçlendirmek ve su temin kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

        Yürütülecek hat döşeme çalışmaları nedeniyle trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Işık Caddesi, 27 Ocak salı gününden itibaren çalışma süresince kısmi olarak trafiğe kapatılacak. Çalışmalarla eş zamanlı olarak evsel abone bağlantıları da gerçekleştirilecek.

        Sürücülerden trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri, çalışma bölgelerinde araç park etmemeleri istendi.

        Açıklamada, Artuklu ilçesinin içme suyu alt yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtildi.

        Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 96 seviyesine ulaşan projede toplam 153 kilometrelik içme suyu hattı döşendiği, Yenişehir bölgesinde farklı noktalarda yaklaşık 2 kilometrelik hat döşeme çalışmasının kaldığı bildirildi. Bu kısmın da tamamlanmasıyla ana hat döşeme çalışmalarının bitirileceği aktarıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

