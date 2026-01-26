Mardin'de ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı

Mardin'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.



Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, merkez Artuklu ilçesinde fırın, kasap, lokanta ve zincir marketlerde denetim yaptı.



Ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla fiyatları not aldı.



Ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.



Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı ve Valiliğin talimatlarıyla rutin denetimlere devam ettiklerini söyledi.



Tüketicilerin fahiş fiyatla karşılaşmaması için denetimlerini eksiksiz sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:



"Ramazan öncesi denetimlerimizi sıkılaştırdık. Kayda değer bir olumsuzlukla karışlaşmadık. Esnafımız da hazırlıklarlarını yaptıklarını ve ramazan ayı öncesi ve ayında herhangi bir artışın olmayacağını öngörüyor. Arz talep konusunda hiçbir sıkıntı yok."

