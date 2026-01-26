Habertürk
        Mardin'de ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı

        Mardin'de ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı

        Mardin'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 17:14 Güncelleme: 26.01.2026 - 17:14
        Mardin'de ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı
        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, merkez Artuklu ilçesinde fırın, kasap, lokanta ve zincir marketlerde denetim yaptı.

        Ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla fiyatları not aldı.

        Ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

        Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı ve Valiliğin talimatlarıyla rutin denetimlere devam ettiklerini söyledi.

        Tüketicilerin fahiş fiyatla karşılaşmaması için denetimlerini eksiksiz sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

        "Ramazan öncesi denetimlerimizi sıkılaştırdık. Kayda değer bir olumsuzlukla karışlaşmadık. Esnafımız da hazırlıklarlarını yaptıklarını ve ramazan ayı öncesi ve ayında herhangi bir artışın olmayacağını öngörüyor. Arz talep konusunda hiçbir sıkıntı yok."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

