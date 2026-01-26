Habertürk
        Mardin'de bir mahallede yürütülen atık su hattı çalışmaları tamamlandı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Eroğlu Mahallesi'nde başlatılan atık su hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

        Giriş: 26.01.2026 - 16:16 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:16
        Mardin'de bir mahallede yürütülen atık su hattı çalışmaları tamamlandı
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Eroğlu Mahallesi'nde başlatılan atık su hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, şehir merkezi, ilçeler ve bağlı kırsal mahallelerde alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.


        Bu doğrultuda, atık su alt yapısı bulunmayan kırsal Eroğlu Mahallesi'nde yapılan fiizibilite çalışmalarının ardından başlatılan atık su hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

        Bu kapsamda, 2 bin 700 metre atık su hattı döşendi.


        Sağlıklı bir yaşam ortamına kavuşturulan mahalle sakinleri, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

