Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 15:20 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ocak'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.


        Bu kapsamda, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 11 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında "Hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı.

        Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor

        Benzer Haberler

        Mardin'de hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (4)
        Mardin'de hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (4)
        Mardin'deki silahlı kavgada gözaltı sayısı 10'a yükseldi
        Mardin'deki silahlı kavgada gözaltı sayısı 10'a yükseldi
        Mardin'de hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (3)
        Mardin'de hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (3)
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
        Mardin'de hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2)
        Mardin'de hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2)
        GÜNCELLEME - Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı