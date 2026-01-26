Habertürk
        Mardin Haberleri

        GÜNCELLEME - Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:12
        
        

        Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Suud Ç. (56), S.Ç, A.Ç. (54), D.Ç. (52), S.A. (24) ve M.A. (30) silahla yaralandı.

        İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Suud Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

