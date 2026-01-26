Habertürk
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Giriş: 26.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:12
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada ilk belirlemeye göre, S.Ç. (56), A.Ç. (54), D.Ç. (52), S.A. (24) ve M.A. (30) silahla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan S.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

