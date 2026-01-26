Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Midyat ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 09:35 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yunus Emre Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Evde maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
        Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!

        Benzer Haberler

        Midyat'ta balkonda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
        Midyat'ta balkonda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
        İş adamı Mahsun Altunkaya'nın yeğeni toprağa verildi
        İş adamı Mahsun Altunkaya'nın yeğeni toprağa verildi
        Karla kaplı Kasımiye Medresesi, dronla görüntülendi
        Karla kaplı Kasımiye Medresesi, dronla görüntülendi
        Kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi Kasımiye Medresesi dronla görüntül...
        Kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi Kasımiye Medresesi dronla görüntül...
        Mardin'de Kasımiye Medresesi'nin kar altındaki manzarası dronla görüntülend...
        Mardin'de Kasımiye Medresesi'nin kar altındaki manzarası dronla görüntülend...
        Yüzeyi buz tutan havuzda yüzdü; o anlar kamerada
        Yüzeyi buz tutan havuzda yüzdü; o anlar kamerada