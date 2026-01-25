Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Midyat'ta balkonda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

        Mardin'in Midyat ilçesinde balkonda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 17:23 Güncelleme: 25.01.2026 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta balkonda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin’in Midyat ilçesinde balkonda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.


        Bağlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki evde yaşayan ismi henüz öğrenilemeyen kadın, evinin balkonuna çıktı. Kadın, bu sırada kapısı kapanan balkonda mahsur kaldı.


        Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerin müdahalesiyle balkon kapısı açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?

        Benzer Haberler

        İş adamı Mahsun Altunkaya'nın yeğeni toprağa verildi
        İş adamı Mahsun Altunkaya'nın yeğeni toprağa verildi
        Karla kaplı Kasımiye Medresesi, dronla görüntülendi
        Karla kaplı Kasımiye Medresesi, dronla görüntülendi
        Kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi Kasımiye Medresesi dronla görüntül...
        Kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi Kasımiye Medresesi dronla görüntül...
        Mardin'de Kasımiye Medresesi'nin kar altındaki manzarası dronla görüntülend...
        Mardin'de Kasımiye Medresesi'nin kar altındaki manzarası dronla görüntülend...
        Yüzeyi buz tutan havuzda yüzdü; o anlar kamerada
        Yüzeyi buz tutan havuzda yüzdü; o anlar kamerada
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı