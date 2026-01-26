Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'de 13 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.



Bu kapsamda, hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 13 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.



Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

