Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardinli uçurtma ustası Mungan, Katar'daki festivale katıldı

        Mardin'de uçurtma ustası Zahit Mungan, Katar'da düzenlenen uçurtma festivaline katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 12:39 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardinli uçurtma ustası Mungan, Katar'daki festivale katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de uçurtma ustası Zahit Mungan, Katar'da düzenlenen uçurtma festivaline katıldı.


        Çocuk yaşta başladığı uçurtma tutkusunu sanata dönüştüren 34 yaşındaki Mungan, 38 ülkede katıldığı festivallerle Mardin'in zengin kültürünü dünyaya tanıtıyor.

        Mungan, 14-24 Ocak'ta Katar'da düzenlenen 4. Katar Uluslararası Uçurtma Festivalinde hazırladığı uçurtmalarını uçurdu.


        Festival dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Mungan, Mardin'de hazırladığı uçurtmalarını festivaldeki uçurtmalardan çok farklı ve ilgi çekici olduğunu söyledi.

        Uçurtmalarda Mardin'in kültürünü yansıttığını belirten Mungan, şunları kaydetti:


        "Hazırladığım Şahmeran ve Tavuzkuşu uçurtmaları Katar'da büyük ilgi gördü. Katar'da turizmin canlanması için birçok festival yapılıyor. Bunlardan biri de uçurtma festivali. Katar'da katıldığım uçurtma festivalinde büyük ilgi topladım. 10 gün boyunca uçurtma uçurduk. Katar rüzgar alan ve uçurtma için çok elverişli bir bölgedir. O yüzden uçurtmasız bir gün geçmedi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Psikolojik tedavi gördüğünü gizledi, kusurlu sayıldı
        Psikolojik tedavi gördüğünü gizledi, kusurlu sayıldı
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
        Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı

        Benzer Haberler

        Dünya birincisi 'Tavus kuşu' uçurtmasını Katar semalarında Türk bayrağıyla...
        Dünya birincisi 'Tavus kuşu' uçurtmasını Katar semalarında Türk bayrağıyla...
        Mardin'de motosikletlerin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Mardin'de motosikletlerin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Mardin'de beyaza bürünen tarihi karakol, dronla görüntülendi
        Mardin'de beyaza bürünen tarihi karakol, dronla görüntülendi
        Mardin'de şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Mardin'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı